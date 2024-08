Tragico incidente sull’A2 i poliziotti si stringono accanto al padre della bimba morta

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 24 agosto 2024) Un clima di silenzio e dolore avvolge il carcere di Gazzi, dove il personale è ancora profondamente scosso dalla tragica notizia che ha colpito uno dei loro colleghi. Il drammaticostradale avvenuto all’alba di ieri sulla Salerno-Reggio Calabria, nei pressi dello svincolo di Sala Consilina, ha strappato alla vita la piccola Martina, di soli sette anni, figlia di un agente di polizia penitenziaria di Messina.Leggi anche:schianto in autostrada, famiglia distrutta: muoredi sette anni La famiglia, composta dall’agente, sua moglie, Martina e il loro altro figlio, stava viaggiando in direzione di Pietrelcina per un pellegrinaggio nei luoghi di San Pio, quando la loro Citroën C1 si è scontrata con una Renault Captur.