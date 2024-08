Tetti moderni e più ecologici alle case comunali di via Vespucci

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 24 agosto 2024) Tra poco tempo, i quattro condominidi via8 con coperture ancora obsolete avranno finalmente nuovi. Il progetto di riqualificazione, approvato già a dicembre, è arrivato finalmente ad aggiudicazione, e permetterà ora anchepalazzine H, I, L e M di avere una nuova copertura analoga a quella già utilizzata negli altri 8 stabili dell’area residenziale comunale (che in tutto conta 141 appartamenti), a pochi passi dalla parte finale di viale Libertà. Idelle quattro mancanti palazzine di residenza pubblica verranno bonificati e ristrutturati, con l’attuale copertura che sarà sostituita da pannelli in alluminio coibentati. Gli interventi avranno valore complessivo di quasi 300 mila euro, per una durata dei lavori di circa 45 giorni per ogni singola palazzina, impegnando quindi la ditta vincitrice per 180 giorni.