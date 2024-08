Serie C 2024 25 girone A | tris della Triestina prime storiche vittorie di Alcione e Caldiero Terme

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 24 agosto 2024) Si alza il sipario sulla/25 con lesorprese che arrivano dalA. Giornata storica per due neopromosse comeMilano e, che trovano la prima vittoria e dunque i primi treloro storia nella terza. La formazione milanese vince 2-1 in trasferta sul campo dell’Atalanta U23: sblocca la sfida Invernizzi dopo 8?, sfruttando un pasticcio difensivo di Comi. Ad inizio ripresa arriva il pareggio di Vavassori, che colpisce al volo col mancino su cross di Vlahovic e impatta sul 2-1. I nerazzurri spingono alla ricerca del vantaggio, ma al 79? arriva la beffa firmata: cross di Dimarco per il colpo di testa di Bagatti, che sigla la rete del definitivo 2-1 che fa esultare mister Cusatis e tutti i tifosi. Vittoria in trasferta anche per il, che piega 3-2 a domicilio l’Albinoleffe.