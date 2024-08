Scuola è allarme caro prezzi | oramai libri e corredo rappresentano quasi un lusso

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 24 agosto 2024) A poco più di due settimane dall’apertura dell’anno scolastico, Federconsumatori lancia un grido d’sull’assurdo rindeiper il necessarioscolastico Tutte le associazioni dei consumatori sono sul piede di guerra per l’esagerato quanto inaspettato aumento deiper il materiale scolastico., astucci, quaderni penne, tutto è notevolmente aumentato rispetto alla scorsa stagione aumentando così l’esborso di denaro delle famiglie italiane con figli in età scolare e prescolare. Arriva il salassoscolastico – Cityrumors.it – Tutte le regioni hanno pubblicato il calendario per l’anno scolastico 2024-2025. Come di consueto, lainizierà a settembre e si concluderà a giugno. Per i giorni specifici di inizio lezioni, come detto, è però necessario visionare i calendari che ogni regione ha approvato.