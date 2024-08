Ravezzani | Inter poco brillante Con l’Atalanta servirà di più

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 24 agosto 2024) Fabionon è particolarmente convinto dalla prestazione dell’, nonostante il 2-0 senza difficoltà contro il Lecce. E avvisa in vista della partita di venerdì contro. CRESCITA NECESSARIA – Un 2-0 senza soffrire, gestendo palla e con un gol per tempo. Non abbastanza, però, secondo Fabio. Che nel commentare la vittoria dell’sul Lecce avvisa già sulle potenziali difficoltà in vista di venerdì, quando a San Siro arriverà. Questo il suo pensiero su Twitter: “Non è un’, ma col Lecce in casa basta e avanza. In particolare Dimarco, Calhanoglu e Mkhitaryan sono piuttosto appannati. Thuram è sempre più determinante e Darmian addirittura commovente. Conperòmolto di più“.