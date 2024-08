Qui atalanta Rientra Lookman Coppia con Retegui Samardzic scalpita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) Domani pomeriggio a Torino la Dea potrebbe rilanciaretitolare,to in gruppo giovedì dopo aver chiesto di non andare a Lecce in attesa di una possibile proposta del Psg. Con il rientro dell’anglo nigeriano, annunciato incon, Gasp avrà l’imbarazzo della scelta: tridente con De Ketelaere, oppure il possibile debutto sulla tre quarti dal primo minuto di Lazar, arrivato da una settimana dall’Udinese. Probabile esordio anche per Bellanova che si ritroverebbe a giocare contro i suoi ex compagni a quattro giorni dal trasferimento da Torino a Bergamo. Intanto si ferma Bakker: risentimento muscolare. Sul mercato, El Bilal Touré allo Stoccarda in prestito. In entrata si lavora sempre in difesa per il 28enne Rodrigo Becao in uscita dal Fenerbahce. Fab.Car.