Quanti soldi può guadagnare Jannik Sinner agli US Open? Montepremi e cifre turno per turno

(Di sabato 24 agosto 2024)si presenterà da numero 1 del mondoUS2024, quarto e ultimo Slam della stagione che andrà in scena da venerdì 26 agosto a domenica 8 settembre. Il tennista italiano, reduce dal sigillo al Masters 1000 di Cincinnati, sta cercando di lasciarsi alle spalle la nota vicenda della positività e insegue un risultato di prestigio sul cemento di Flushing Meadows a New York. L’azzurro resta tra i favoriti della vigilia, il primo obiettivo è quello di migliorare gli ottavi di finale raggiunti dodici mesi fa. Il fuoriclasse altoatesino esordirà contro il padrone di casa Mackenzie McDonald, ma in prospettiva il suo tabellone non è dei più semplice: potrebbe incrociare il russo Daniil Medvedev ai quarti di finale e poi potrebbe dare vita alla grande sfida con lo spagnolo Carlos Alcaraz in semifinale.