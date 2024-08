Primo comizio insieme in Arizona per Trump e Kennedy jr

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) Prima apparizioneper Donalde il candidato indipendente Robertjr, dopo che quest'ultimo ha annunciato la sospensione della sua campagna uscendo dalla corsa negli Stati in bilico e dando il suo endorsement a Donald. Rfk è lo 'special guest' deldel tycoon a Glendale,. "Bobby ed io combatteremoper sconfiggere l'establishment politico corrotto", ha detto Donaldannunciando che, se vincerà , istituirà una commissione presidenziale indipendente sui tentativi di assassinio, che avrà il compito di pubblicare i restanti documenti classificati relativi all'omicidio di John F.. Una mossa "in onore di Bobby", ha spiegato, riferendosi a Robert, nipote di Jfk, sul palco accanto a lui. La commissione, ha aggiunto, condurrà anche un rigoroso esame dell'attacco da lui subito il 13 luglio in Pennsylvania.