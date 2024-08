Pistocchi | Inter poco brillante ma ho visto due pregi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 24 agosto 2024) L’campione d’Italia vince per 2-0 senza troppe sofferenze nella prima gara casalinga stagionale, contro il Lecce. Del risultato e della prestazione ha parlato il giornalista Maurizio. IMBALLATI – Vittoria facile, senza troppe sofferenze, per l’alla prima stagionale a San Siro. I campioni d’Italia archiviano la pratica Lecce grazie a un 2-0 frutto di una rete per tempo: prima Matteo Darmian, dopo cinque minuti, poi Hakan Calhanoglu nella ripresa, su calcio di rigore. Mauriziocommenta così, su Twitter, la prestazione dei nerazzurri: “Con un gol per tempo l’vince e conquista i tre punti a San Siro. I campioni d’Italia sono ancorabrillanti, con molti giocatori pesanti e in ritardo di condizione. Ma come l’anno scorso li vedo organizzati e solidi.