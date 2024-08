Picco del caldo a 38C poi tornano temporali e grandine

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) Fine settimana rovente e anche afoso per l'anticiclone africano che in queste ore sta raggiungendo ildi potenza di questa nuova avanzata sull'Italia. Una situazione destinata però a cambiare con la prossima settimana. A fare il punto è il fondatore del sito www.iLMeteo.it, Antonio Sanò. "Sia sabato sia domenica il sole e ilsaranno prevalenti. Basti pensare che le temperature diurne toccheranno punte di 35-37°C al Centro-Sud, come su Umbria, Lazio, Marche, punte di 38°C in Sardegna, sulle coste ioniche della Basilicata, in Puglia sul tarantino e in Sicilia sulle zone interne", afferma Sanò. Nella giornata di domenica la pressione inizierà lentamente a diminuire a partire dal Nord e si svilupperannoche potranno risultare localmente intensi sulle Alpi del Triveneto. Verso sera e notte potrebbero raggiungere anche le Prealpi e le alte pianure del Veneto.