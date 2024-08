Pavia dopo tre anni ripulito il cortile di un palazzo del Crosione Il sindaco Lissia | Diamo un segnale di attenzione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 24 agosto 2024), 24 agosto 2024 – La carcassa di un’auto ferma danei cortili dei palazzi comunali che si trovano al, ora è sparita. Dieci giorniil sopralluogo compiuto dalMichele– eletto lo scorso giugno – accompagnato dall’assessore alla Polizia locale, Rodolfo Faldini, insieme al consigliere comunale di Azione, Tommaso Bernini e Marco Galandra, un altro esponente di Azione, ilè stato. L’auto che toglieva un parcheggio e rappresentava un pericolo per i residenti è stata portata via e sono stati rimossi anche i vecchi mobili che si trovavano sotto gli alberi e che una banda di giovani utilizzava per trascorrere le loro serate lasciando sporcizia ovunque. Una situazione nota in Comune.