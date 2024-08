Osasuna – Maiorca | LaLiga EA Sports | Osasuna – Maiorca | Bryan si intrufola nella giornata di Arrasate | anteprima analisi previsione e pronostico

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 24 agosto 2024) 2024-08-24 01:44:17 Giorni caldissimi per il calcio iberico! L’incontro ha, senza dubbio, un nome proprio: Jagoba. Il tecnico, ora al, sarà il protagonista principale perché oggi torna in quella che è stata la sua casa nelle ultime sei stagioni. L’allenatore, che ha lasciato una grande eredità a El Sadar, vivrà un incontro speciale, ricco di ricordi. Come arriva l’I rojillos affrontano il duello dopo una partita d’esordio, quella del Leganés, che ha lasciato qualche dubbio. Il primo tempo della squadra di Vicente Moreno non ha convinto, maripresa è invece migliorata molto, soprattutto con l’ingresso di un elettricoZaragoza, un punto di svolta che potrebbe partire titolare anche oggi. L’, dopo il primo pareggio, ha bisogno di vincere in casa in questi primi turni, cosa che gli costò molto la scorsa stagione.