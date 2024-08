Omicidio Sharon Verzeni Ruocco in caserma di sabato mattina | cosa significa?

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 24 agosto 2024) Bottanuco (Bergamo) – Un’altra giornata intensa per Sergio, compagno di, uccisa nella villetta di Terno d’Isola. Nonostante il ritmo frenetico delle indagini e le continue convocazioni dai carabinieri,appare determinato: “Non sono mai stanco”, afferma ai cronisti in attesa davanti alla casa dei suoceri, dove risiede dal giorno del tragico. La giornata di: di nuovo in24 agosto Sergioè stato nuovamente convocato dai carabinieri al comando provinciale di Bergamo. Questa24 agosto) è stato chiamato con urgenza in relazione all’di, la donna di 33 anni uccisa per strada a Terno d’Isola la notte del 30 luglio. La convocazione potrebbe essere legata al completamento di alcune formalità ancora in sospeso.