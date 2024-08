Napoli-Bologna le raccomandazioni della SSC Napoli

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 24 agosto 2024) La SSC, tramite il sito ufficiale comunica quanto di seguito scritto. In occasionegara di Campionato contro il, in programma domani alle ore 20:45, la SSCinvita tutti i tifosi a recarsi allo stadio con largo anticipo rispetto al fischio d’inizio, al fine di espletare correttamente le procedure d’ingresso. I tornelli apriranno alle ore 18:15, per consentire l’esecuzione dei controlli di sicurezza previsti dalla legge, necessari per un ordinato svolgimento dell’evento calcistico. La SSCinvita i propri tifosi che intendono recarsi allo stadio ad acquistare i biglietti esclusivamente sui canali ufficiali, on line, sul sito di Ticketone (https://sport.ticketone.it/search?promoter=90600215) e presso i punti vendita Ticketone abilitati.