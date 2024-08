Morgan è una persona malata che ancora non ha iniziato un cambiamento Gli ultimi fatti sono terrificanti | Asia Argento sul caso Angelica Schiatti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024)hanno vissuto una rocambolesca storia d’amore dal 2000 al 2007, dalla quale è nata la figlia Anna Lou. Sembra essere passata una eternità da allora e i percorsi dei due ex amanti non sipiù incrociati. Se non in sporadiche occasioni. Ma lae il cantante sembrano lontani anni luce. L’attrice, in una intervista al magazine Sette, ha commentato il recenteche ha coinvolto il cantante accusato di stalking dall’ex fidanzatache è emerso grazie all’articolo di Selvaggia Lucarelli su Il Fatto Quotidiano. La causa è in corso, si attendono ulteriori sviluppi dai giudici. “Marco (, ndr) e? unachenon haun. – ha affermato la– Pasolini, dipendente dal sesso, l’ha detto meglio di tutti: non sei tu, e? come se ci fosse unaaccanto a te che ti dice di fare queste cose.