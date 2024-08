Lukaku-Conte | la coppia vincente pronta a far sognare Napoli

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 24 agosto 2024) Antonioritrova Romelual: ripercorriamo i successi dellaall’Inter, tra goal, strapotere fisico e lo scudetto del 2021. LaAntonio–Romelua ricomporsi al, facendoi tifosi azzurri. Il loro passatoall’Inter promette scintille per la prossima stagione di Serie A. IL PRIMO ANNO INSIEME: 2019/2020 Nel 2019,arriva all’Inter e chiede subito. Il belga ripaga la fiducia con numeri impressionanti: 23 goal in Serie A, 7 in Europa League e prestazioni dominanti. LO SCUDETTO DEL 2021 La stagione 2020/2021 vede l’apice della. Ilspera di rivivere quei momenti magici: “24 reti e 10 assist in campionato, più altre sei reti tra Champions e Coppa Italia”, recita il bottino diin quella stagione trionfale.