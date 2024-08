Lazio Baroni | Preso due gol brutti dobbiamo essere più concreti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 24 agosto 2024) Il tecnico della, Marco, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta sul campo dell’Udinese; “Abbiamoduegol entrambi all’inizio, era già avvenuto contro il Venezia e poi è difficile condurre la partita.piùin tutte e due le fasi, perché non è facile poi rimettere in piedi la partita contro una squadra così fisica. Sicuramentemigliorare“. Il nuovo allenatore biancoceleste ha poi aggiunto: “Abbiamo commesso delle ingenuità, come sul primo gol, che non si devono fare perché poi loro si difendono bene e diventa poi difficile“.: “due golpiù” SportFace.