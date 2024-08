La Notte della Taranta 2024 la scaletta del Concertone di Melpignano

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di sabato 24 agosto 2024) A(LE) è ormai tutto pronto per accogliere il pubblico delde La, che sabato 24 agosto accende l’estate salentina. Con Shablo nel ruolo di maestro concertatore e l’Orchestra Popolare diretta da Riccardo Zangirolami, l’ormai tradizionale evento di fine agosto spegne quest’anno le sue prime 27 candeline fra tradizione e innovazione. E mentre la folla si muove in direzione del piccolo borgo leccese, aumenta l’attesa per gli ospiti che hanno già regalato un assaggio delle loro performance in occasione delle prove generali (qui e in fondo la gallery fotografica). Nella seravigilia, infatti, all’ex convento degli Agostiniani Angelina Mango, Gaia, Ste e Luca Faraone (assente, invece, il super ospite Geolier) si sono esibiti con i brani – d’amore, di protesta e di lavoro – rivisitati in chiave contemporanea con arrangiamenti urban.