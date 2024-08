Inzaghi prove di emergenza | Inter senza una pedina per reparto

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 24 agosto 2024)non vuole perdere altri punti per strada ma la suacontro il Lecce è costretta ad affrontare una primaa livello numerico (e qualitativo). Il rischio di ritrovarsi con più assenti contemporaneamente può cambiare l’epilogo della stagione. E del calciomercato? MILANO – A poche ore dall’inizio della seconda giornata di campionato, il protagonista è il mercato. Il mercato delle altre che puntano al titolo. In particolare della Juventus, che non si nasconde più e rinforza la rosa a disposizione di Thiago Motta con nuovi innesti molto onerosi. L’imminente arrivo di Francisco Conceicao dal Porto e soprattutto di Nico Gonzalez dalla Fiorentina fa cambiare gli equilibri ai piani alti. E il calciomercato non è ancora finito né per la Juventus né per le altre.