Il futuro della piscina | Penalizzate le società

(Di sabato 24 agosto 2024) Le sorticomunale Gambi di Ravenna preoccupano la consigliera comunale e capogruppo de La Pigna, Veronica Verlicchi, che esprime forti dubbi, in particolare sulle varie tappe, a partire dal 2018 con la presentazioneproposta di project financing di Arco Lavori, che hanno portato all’assegnazione di un progetto per un investimento di 22.176.495 euro. Veronica Verlicchi ha parlato di "irregolarità e scadenze non rispettate da parteGiunta comunale", persino il ricorso ai contributi Pnrr pari a 6.985.000 non sarebbe regolare. "Chiediamo al Comune – dice quindi Verlicchi – di recedere dal contratto per autotutela e di ripartire". E annuncia esposti in Procura, Procura europea, Corte dei conti e Ministero. A preoccupare fortemente Verlicchi è anche il piano di utilizzo delle vasche una volta finiti i lavori.