I programmi in tv oggi 24 agosto 2024 | film e intrattenimento

(Di sabato 24 agosto 2024) Su Rai Uno Sister Act 2 Più svitata che mai; su Canale 5 Guinness dei records estate. Guida aiTv della serata del 24Cosa ci propone la programmazione televisiva di sabato 24? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Uno dalle 21.25 Sister Act 2 – Più svitata che mai. Quando le Sorelle del Convento di S. Caterina giungono in una scuola del centro di S. Francisco piena di adolescenti scalmanati, trovano un inferno nei corridoi e nelle aule devastate. Solo una persona può ridar loro fiducia: “la sorella” Deloris Van Cartier che ora ha fatto carriera a Las Vegas.