Gran finale del Rof a Pesaro | concerto all’auditorium e serata magica in villa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 agosto 2024), 24 agosto 2024 – Cala il sipario della 45ª edizione del Rossini Opera Festival che ha chiuso inde stileScavolini con l’esecuzione, in forma dide “Il Viaggio a Reims“, la cantata scenica diventata ormai un simbolo del Rof perché messa in scena per la prima volta in tempi moderni in edizione critica, 40 anni fa, il 18 agosto 1984Pedrotti diretta da Claudio Abbado e con la regìa di Luca Ronconi. Da sinistra: Cecilia Gasdia, Paola Pierangeli e Martiniana Antonie Ilè stato trasmesso in videoproiezione in diretta in piazza del Popolo in collaborazione con il Comune.