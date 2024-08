Gp d’Olanda paura per Sargeant nelle prove libere | la monoposto va a fuoco Le sue condizioni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) Attimi dinell’ultima sessione divalida per il Gpdi Formula 1. Logan, pilota statunitense della Williams, perde il controllo della suaa causa del terreno bagnato e si schianta contro le barriere. Nell’impatto, l’auto va adal posteriore: bandiera rossa e corsa sospesa. Fortunatamente,è rimasto illeso. L’accaduto Sotto la pioggia di Zandvoort, in Olanda, si è sfiorata la tragedia. Il più veloce è Pierre Gasly con la sua Alpine ma la sessione è rimasta ferma per circa 45 minuti a causa dell’incidente di Logan. Dopo aver messo le ruote a terra sull’erba bagnata, il pilota perde il controllo della sua Williams e sbatte contro le barriere della curva 4. Dopo aver perso una ruota nell’impatto e con ingenti danneggiamenti, la parte posteriore dell’auto ha iniziato a prendere