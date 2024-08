Germania l’Isis rivendica l’attentato di Solingen | È una vendetta per i musulmani uccisi in Palestina

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 24 agosto 2024) Il gruppo jihadista dell’autoproclamato Stato islamico – meglio noto come Isis – hato la strage di: «È unaper iin», ha scritto in un comunicato diffuso su Telegram dall’agenzia di stampa Amaq. «L’autore dell’attacco a un raduno di cristiani nella città diinieri era un soldato del gruppo dello Stato islamico». La polizia tedesca, per motivi di indagine, non ha diffuso l’identikit dell’uomo che, la sera del 23 agosto, ha accoltellato i passanti alla festa cittadina di, nel Nord-Ovest della. Ma l’identità dell’aggressore – che ha ucciso tre persone e ne ha ferite una decina – dovrebbe essere ormai nota agli agenti, anche grazie alla testimonianza di una delle vittime che ha dichiarato di «conoscerere»: l’ha descritto come un «frequentatore abituale di una moschea locale».