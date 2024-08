Dove vedere in tv la Diamond League di atletica in Silesia | orari programma streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 24 agosto 2024) Domenica 25 agosto è inla dodicesima tappa stagionale della2024, massimo circuito internazionale outdoor di. Appuntamento in(Polonia) per un meeting che si preannuncia di livello stellare, grazie alla partecipazione di numerosi protagonisti italiani e globali dei recenti Giochi Olimpici di Parigi. Ad oggi figurano nell’entry list di Chorzow ben nove azzurri, considerando anche le competizioni non valevoli per il circuito della: Sara Fantini nel lancio del martello, Leonardo Fabbri nel peso, Gianmarco Tamberi e Stefano Sottile nel salto in alto, Lorenzo Simonelli sui 110 ostacoli, Elena Bellò sulla distanza spuria dei 1000 metri, Chituru Ali e Marcell Jacobs sui 100, Dariya Derkach nel triplo e Fausto Desalu nei 200.