Deejay contest ribalta in piazza per i giovani

(Di sabato 24 agosto 2024) Dopo il debutto dell’anno scorso, ritorna "". Laper idj copparesi troverà uno spazio dedicato nella 77esima edizione del Settembre Copparese. L’esibizione si svolgerà sabato 14 settembre sul palco didella Libertà: la non stop di musica partirà alle 19. Fino a martedì 10 settembre è possibile mandare richiesta di partecipazione. Possono iscriversi al concorso i dj, singoli o duo, che abbiano compiuto la maggiore età, residenti o domiciliati a Copparo o nei comuni dell’Unione Terre e Fiumi. I selezionati si esibiranno dal vivo indel Popolo in un dj set di massimo 45 minuti e con un minimo di quattro brani mixati. Per essere selezionati si dovrà inviare un filmato della durata massima di dieci minuti, senza interruzioni e con audio di buona qualità, o un audio all’indirizzo mcanella@comune.copparo.fe.it.