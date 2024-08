Carlo Nervo un assist per il centrodestra in Emilia Romagna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 agosto 2024) Sinceramente non capisco la polemica sollevata dall'ex presidente della RegioneStefano Bonaccini su,grande bandiera del Bologna, pronto candidarsi con Elena Ugolini, sostenuta dal. Cosa importa se quando è stato sindaco non fosse solo un civico, ma anche sostenuto dal centro destra? La domanda è una sola: ha amministrato bene? Se la risposta è affermativa ben venga la sua candidatura per le prossime elezioni regionali. Abbiamo tanto, tanto bisogno di bravi amministratori. Maddalena Petroni