Bellingham fuori dal Real Madrid per un mese

(Di sabato 24 agosto 2024) 2024-08-23 14:48:17 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Secondo il tecnico delCarlo Ancelotti, Judesalterà il prossimodi azione a causa di un infortunio rimediato in allenamento. Il ventunenne ha avuto un’estate impegnativa, aiutando l’Inghilterra a raggiungere la finale di Euro 2024 ma perdendo alla fine contro la Spagna, dove gioca la sua stagione regolare. Dopo essere stato protagonista del pareggio della prima giornata contro il Maiorca,salterà le prossime partite dei Blancos e probabilmente perderà i suoi imminenti impegni con la nazionale inglese. Ancelotti, in conferenza stampa prima della partita, ha dichiarato: “ha subito un duro colpo, lo stiamo valutando”.