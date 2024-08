Anticipazioni Un posto al sole | Magda decisa a cambiare vita

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 24 agosto 2024) Il personaggio di, la zia di Ida, sarà al centro delle nuove puntate di Unal, che torneranno in onda lunedì 26 agosto 2024 su Rai 3, dopo la pausa estiva. La donna, di recente, è arrivata a Napoli con l'intento di stringere un patto con Roberto. Quest'ultimo, dopo la decisione del Tribunale di trasferire il piccolo Tommaso in una casa famiglia, è andato profondamente in crisi e, in vista del processo, ha deciso di elaborare un diabolico piano per screditare Ida e non darle la possibilità di ottenere la custodia del bambino. L'imprenditore, così, senza condividere con Marina la sua strategia, ha incontrato di nascosto, la quale inizialmente ha acconsentito ad assecondare le sue richieste e ha accettato di raccontare in tribunale che la nipote ha venduto Tommaso di sua iniziativa.