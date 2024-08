24 agosto 1862 nasce la Lira Sapete che tutto ebbe origine con Carlo Magno?

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 24 agosto 2024) Firenze, 242024 - Era passato poco più di un anno dall'Unità d'Italia, quando ladivenne moneta nazionale. Era il 24delquando Vittorio Emanuele II firmò la legge n. 788, che di fatto introdusse l’unificazione monetaria, con lache divenne la moneta ufficiale del Regno d’Italia. Le prime monete avevano tutte il volto del Re e sul dorso lo stemma del regno. Non esistevano ancora le famose banconote da mille lire (bisognerà aspettare il 1872, mentre per quelle da 500 lire il 1874), anzi, non esistevano ancora le banconote. Le prime furono le monete in lega d’oro da 5, 10, 20, 50 e 100 lire, poi venivano le 1 e 2 lire, ma anche 20 e 50 centesimi in lega d’argento, mentre i tagli più piccoli da 1, 2, 5 e 10 centesimi erano in bronzo.