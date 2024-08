Sinner ufficiale | Naldi e Ferrara non fanno più parte del team

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 23 agosto 2024) Adesso è. Giacomoe Umberto“nonpiùdella squadra” di Jannik, come riporta l’Ansa. Dopo le voci circa un’interruzione del rapporto tra il numero uno al mondo e i protagonisti del caso doping, con l’assoluzione per l’azzurro a causa della contaminazione involontaria di Clostebol dovuto al medicinale acquistato dae utilizzato dache ha poi massaggiato il giocatore, arriva ora la conferma dall’ufficio stampa dell’altoatesino, che precisa: “Ci siamo separati e auguriamo loro buona fortuna”, in riferimento agli ormai ex massaggiatore e fisioterapista.nonpiùdelSportFace.