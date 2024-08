Sì Megalopolis ha subito anche il torto di un trailer zeppo di finte recensioni negative

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 23 agosto 2024) Quando finalmente, magna opera di Francis Ford Coppola che ha vissuto un'epopeasolo per vedere la luce, è stata proiettata in anteprima mondiale al Festival di Cannes a maggio, la critica era combattuta. Alcuni l'hanno vista come il blaterare sguaiato di un regista i cui giorni da autore sono ormai alle spalle, mentre altri si sono commossi per l'impegno di Coppola in un'epoca di cauta mancanza di originalità, celebrando il cineasta ottantaduenne come l'ultimo baluardo di un'epoca d'oro di Hollywood che ci ha portato Il Padrino, Star Wars e Lo Squalo.