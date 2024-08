Shock in Israele un ‘medico dell’Is’ in corsia

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di venerdì 23 agosto 2024) (Adnkronos) – Un medico arrestato e sotto accusa per aver giurato fedeltà all'Is. Accade in, in 'guerra' dall'attacco 7 ottobre. Una storia di cronaca raccontata dai media israeliani che inizia con l'arresto, circa un mese fa, di Muhammad Azzam, medico 34enne del Soroka Medical Center di Beersheba, nel sud di, dove arrivano anche L'articoloin, uninproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.