Sansepolcro via libera all’acquisto di Palazzo delle Laudi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 23 agosto 2024) Arezzo, 23 agosto 2024 – Viadi. Nella mattinata di venerdi sono stati apposti i sigilli per l’atto che sancisce il passaggio della storica struttura dal Demanio al Comune, e che prevede ora il versamento di 15 rate annuali allo Stato come prezzo per la definitiva acquisizione. A solennizzare l’evento con tanto di firme sul contratto da una parte il sindaco Fabrizio Innocenti, dall’altra l’ingegner Antonella Vadalà, responsabili servizi territoriali per Arezzo e Firenze dell’Agenzia del Demanio. “L’acquisizione diè un traguardo fondamentale per ladi oggi e di domani. Fin dal mio insediamento come sindaco ho riflettuto a lungo su questa opportunità, esplorando con convinzione la strada che potesse permettere di raggiungere l’obiettivo.