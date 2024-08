One Piece – Netflix annuncia l’interprete di Cobra!

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 23 agosto 2024) Sembra che il cast di Onedistia diventando ancora più grande. Questa settimana,ha promesso che avrebbe rivelato una serie di annunci di casting e, l’aggiornamento di oggi, ci porta ad Alabasta. Onediha trovato il suo Nefertari: il re sarà interpretato da Sendhil Ramamurthy. Come potete vedere qui sotto, Ramamurthy sarà chiamato a dare vita alla leadership di Alabasta. Naturalmente, avrà una serie di problemi da risolvere quando i Cappelli di Paglia arriveranno al confine. Dopo tutto, il Regno di Alabasta è assediato da un feroce pirata noto come Crocodile eè l’unica cosa che si frappone tra la capitale e l’invasore. (Photo:)Se non vedete l’ora di vedere Ramamurthy all’opera, Onediè già in fase di produzione per la sua seconda stagione.