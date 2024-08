Meno 8 aerei e i depositi delle munizioni Blogger Z - quando le autorità smetteranno di mentire?

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

Mente i vigili del fuoco e la protezione civile russi non riescono a domare l'enorme incendio nel deposito strategico dei carburanti a Rostov ormai da 5 giorni, alcune immagini satellitari confermano la distruzione di un altro aeroporto militare, questa volta nella regione di Volgograd. Così i droni kamikaze, un'arma che ancora qualche anno fa siscitava lo scetticismo di molti esperti militari, sta diventando per l'enorme macchina bellica russa una minaccia sempre più inquetante e insidiosa.