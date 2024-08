LIVE Italia-Giappone Mondiali Under 17 volley femminile in DIRETTA | le azzurrine inseguono la finale

Leggi tutta la notizia su oasport

Buonasera e benvenuti alla semidel campionato Mondiale17 in programma a Lima in Perù: di fronte. Prosegue la grande estate delle squadre giovanili azzurre. Dopo l'oro europeo22 e l'argento continentale20, ledell'17 sono a un passo dal podio mondiale e oggi affrontano le nipponiche con l'obiettivo di centrare lairidata. Guidata dal tecnico Pasquale D'Aniello, la squadra azzurra ha avuto un percorso impeccabile sia durante la fase a gironi, sia nella fase ad eliminazionecollezionando cinque vittorie consecutive contro Messico (3-2), Egitto (3-0) e Argentina (3-0) nel girone, poi battendo 3-0 il Canada agli ottavi e 3-1 la Turchia nella nottena nei quarti di