L’inferno a Sollicciano Malato e in carrozzina detenuto si lascia morire | Non doveva stare lì

(Di venerdì 23 agosto 2024) Firenze, 23 agosto 2024 – Ivano G. è morto di stenti in una cella. Rifiutando le cure e i pasti per settimane, preda di turbe mentali che difficilmente trovano sollievo dietro in cancelli di un carcere. È morto all’ospedale di Torregalli, ma il suo corpo si è spento lentamente al centro clinico dimercoledì sera. Dal referto medico, la causa del decesso sarebbe la cachessia, ovvero un profondo deperimento organico che si manifesta con una perdita di peso, indebolimento fisico, alterate capacità psichiche, e può portare alla morte. Deperimento estremo: cos’è la cachessia L’uomo – che era seguito dall’avvocato Claudia Baccetti – soffriva di gravi patologie psichiatriche, come il disturbo paranoide di personalità, era tossicodipendente, affetto da epatite C e, dopo alcune operazioni all’anca, non più autosufficiente e costretto su una sedia a rotelle.