’Libr’Aria’ il festival all’aria aperta Lo scrittore Dowswell tra gli ospiti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 agosto 2024) Da oggi a domenica ad Albinea, al parco dei Frassini, tornano gli eventi di, il piccolo. Fra glianche Paulinglese, pluripremiato e riconosciuto come il più autorevole autore di romanzi storici per il pubblico di ragazzi. Domani è attesa la giornalista scientifica Silvia Bencivelli, oltre a Nico Piro (inviato di guerra del Tg3), Manlio Castagna (a lungo vicedirettore del Giffoni Film), l’illustratore Federico Appel, loNicola Cinguetti. Oggi pomeriggio, intanto, Andrea Angiolino propone un divertente libro-gioco, coinvolgendo il pubblico in un viaggio nell’Antica Roma. E poi tante letture, rappresentazioni teatrali, animazioni. Per informazioni: tel. 0522-590232 ( [email protected]