Ischia e Procida | Movida e controlli sulle isole Un karambit nelle tasche di un turista napoletano il bilancio dei Carabinieri

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 23 agosto 2024)deidinon si sono esauriti col Ferragosto. Continuano ogni giorno, nei porti, sul litorale estrade della. Denunciato un 44enneper guida senza patente e porto abusivo di armi. Nella tasca del suo pantalone un pugnale mai rientrato nei sequestri dei militari. Un, un’arma pericolosissima dalle origini indonesiane, ispirata ad un artiglio di tigre. La lama è stata sequestrata. Ancora guida senza patente per un 41enne dei quartieri spagnoli, sorpreso a Lacco Ameno alla guida di uno scooter.Dovrà rispondere di gestione di rifiuti non autorizzata un 68enne di Barano. Era in un piccolo autocarro e raccoglieva senza autorizzazione rifiuti e materiale ferroso. Un 62enne è stato denunciato per furto aggravato. Avrebbe rubato uno scooter parcheggiato in via Mirabella. Recuperato il veicolo.