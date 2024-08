Inter-Lecce si ferma Lautaro | è a rischio per la partita di sabato sera

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Milano – Rifinitura al Meazza questo pomeriggio per l', che domanialle 20.45 giocherà contro illa sua prima gara di campionato in casa, dopo l'esordio nella tana del Genoa, terminato con un 2-2 acciuffato dal Grifone in extremis. La notizia che arriva da casa nerazzurra è che non si è allenatoMartinez, colpito da un affaticamento muscolare. Sarà presumibilmente sostituito da Taremi, resta da capire se l'argentino riuscirà almeno ad esserci in panchina. Rispetto alladi Marassi, Simone Inzaghi dovrebbe cambiare anche un altro paio di pedine: Benjamin Pavard e Denzel Dumfries sono infatti in vantaggio su Yann Bisseck e Matteo Darmian. Così fosse cambierebbe quindi la catena di destra nel consueto 3-5-2 del tecnico nerazzurro. In panchina tornerà a disposizione Piotr Zielinski, assente a Genova per un problema fisico.