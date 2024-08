‘Il Signore degli anelli | Gli anelli del potere’ J D Payne & Patrick McKay | È la stagione di Sauron

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 23 agosto 2024) La data da segnare sul calendario è quella del 29 agosto, giorno in cui su Prime Video arriverà la secondade Il: Glidel potere. Otto episodi in totale, di cui i primi tre saranno subito disponibili, seguiti da un episodio a settimana. J.D.– showrunner della serie – ci anticipano le prime curiosità, tra cui il fatto che questa sarà – senza dubbio – «ladi». LEGGI ANCHE: The Script, Danny O’Donoghue: «Viviamo tempi difficili, ma siamo tutti parte di qualcosa» «La primaera incentrata sugli eroi e sull’invitare di nuovo il pubblico in questa era diversa della Terra di Mezzo. – dicono i due creatori – Nella secondainiziamo a divertirci. Con la prima dovevamo avviare il tutto, soprattutto con. Ora è qui ed è la sua. Diventerà tutto molto più oscuro».