Il make up dell’autunno Labbra rosso Marylin e gote da bambola

(Di venerdì 23 agosto 2024) ’Nostalgia, nostalgia canaglia’, cantavano Al Bano e Romina. E anche le tendenze delup per l’autunno-inverno 24-25, anticipate dalle modelle in passerella, sembrano guardare in modo struggente al passato. Nei mesi a venire lesi vestiranno di, colore che evoca i look patinati delle star hollywoodiane del secondo Dopoguerra. Il rosa, nella sua declinazione più accesa, tornerà a fare capolino dalle trousse più trendy, dopo avere spadroneggiato lo scorso anno, sulla scia del successo della pellicola dedicata a Barbie. Lecontinueranno a esaltarsi grazie a pennellate di dolly blush – icona beauty del 2024 – ispirato alle sfumature rosa e arancio delle bambole di porcellana.