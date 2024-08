Esplode la passione Oroscopo Joss 26 agosto 1 settembre | settimana bollente per questi segni

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 23 agosto 2024) L’didal 26all’1– È in arrivo l’ultimadi: ancora qualche scampolo di mare, montagna, relax e divertimento prima di riprendere il solito tran tran. E allora ecco cheha deciso di stilare la classifica deizodiacali. I giorni di riferimento sono quelli che vanno dal 26al primo. Segno per segno, ecco cosa prevedono le stelle su amore, lavoro, salute, affari e amicizia. Si comincia con la Vergine: momento molto buono, di grande ripresa (con la presenza di Venere nel segno). Anche Marte sta uscendo dalla quadratura solare e sta per ingressare in un segno amico quello del Cancro, istitutore di riprese degli affari, e di nuove opportunità relazionali, amicizie incluse.