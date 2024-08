Charithra Chandran nel cast di One Piece S2

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di venerdì 23 agosto 2024) Con le riprese della seconda stagione attualmente in corso, ildella serie tv live action Onecontinua a crescere. Nel nuovo aggiornamento offerto dal the Hollywood Reporter, infatti, è stato confermato che la serie TV Netflix ha accolto(Bridgerton) e Sendhil Ramamurthy come nuovi membri del. In particolare, la fonte specifica che ladarà volto a Miss Wednesday, mentre Ramamurtht interpreterà Nefertari Cobra. In precedenza, inoltre, ildi Oneaveva accolto anche Brendan Sean Murray nel ruolo di Brogy. OneS2:ing importanti per ruoli importanti Le  avventure della leggendaria ciurma di pirati sono all’orizzonte, in questa nuova versione di ONE prodotta dal creatore del manga Eiichiro Oda e da Matt Owens, Steve Maeda, Marty Adelstein e Becky Clements.