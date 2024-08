Caserta | ex badante confessa quattro omicidi

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 23 agosto 2024) Ha detto di aver uccisopersone, quando lavorava come. Ammalati ai quali avrebbe voluto alleviare le sofferenze aumentando a sua discrezione il dosaggio di farmaci antitumorali. Questa la logica che ha accompagnato la confessione di un 48enne napoletano che si è presentato in Questura aaccompagnato da i suoi avvocati, Antonio Daniele e Gennaro Romano. Il presunto omicida, Mauro Eutizia, è stato poi ascoltato in Procura, a Santa Maria Capua Vetere, e infine trasferito in carcere mentre sono scattate le indagini per accertare la veridicità dei fatti. Secondo la confessione dell’uomo – che nel corso della carriera dice di aver assistito a domicilio una trentina di pazienti – i primi duerisalgono a dieci anni fa, a Latina, vittime non ancora identificate.