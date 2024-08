Calciomercato Empoli accordo con il Bari per un giovane talento

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 23 agosto 2024)hanno definito una trattativa di: è stato raggiunto l’per il trasferimento in azzurro di Hemsley Akpa-Chukwu. La notizia è ufficiale. “SSCrende noto di aver trovato l’con l’F.C. per la cessione, a titolo temporaneo con diritto di riscatto in favore del Club toscano, delle prestazioni sportive dell’attaccante Hemsley Akpa-Chukwu; il belga classe ’05 si unirà alla formazione Primavera biancazzurra guidata da mister Birindelli, partecipante al campionato Primavera 1”. Il comunicato dell’“Akpa Chukwu Hemsley è un nuovo calciatore azzurro; attaccante belga classe 2005, arriva a titolo temporaneo con diritto di riscatto dalla Società Sportiva Calcioe si unirà alla Primavera di mister Birindelli”, scrive l’. L'articolocon ilper unCalcioWeb.