Beach volley azzurri avanti tutta ad Amburgo! Nicolai Cottafava ai quarti Gottardi Menegatti e Orsi Toth Bianchi agli ottavi

(Di venerdì 23 agosto 2024) Tris azzurro al secondo turno nell’Elite 16 di. Le due coppie presenti nel torneo femminile dovranno passare domattina per idi finale, mentrecon un tris di successi sono già ai. La sfida clou del pomeriggio era quella che vedeva di frontee la coppia brasiliana Hegeile/Vitoria: un vero e proprio spareggio per accederee le azzurre si sono riprese quello che avevano lasciato sul campo con le statunitensi Scoles/Flint, vincendo 2-0. Nel primo set le azzurre sono scattate8-5 e 14-7 tenendo il cambio palla fino al 21-16 conclusivo. Nel secondo set le azzurre sono scattate10-2 e non sono più state avvicinate dalle brasiliane che si sono dovute arrendere con un altro 21-16.