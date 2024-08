Basket Virtus Academy Benevento | annunciati i due primi acquisti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 23 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiInizia a prendere forma il roster dellache sarà ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie A2 femminile di. Il sodalizio sannita, attraverso i suoi profili social, ha annunciato l’approdo nel Sannio di ”Sara Luna Iuliano, playmaker di grande esperienza e talento, che si unisce allaper la stagione 2024-2025. Classe 2001, Sara Luna ha già maturato una solida esperienza in Serie A2. La sua capacità di leggere il gioco, la sua visione di campo e il suo controllo del ritmo la rendono una giocatrice fondamentale per guidare la squadra nei momenti chiave. Sara Luna arriva apronta a mettere a disposizione della squadra tutta la sua esperienza e la sua leadership, qualità che ha affinato in anni di competizioni ad alto livello.