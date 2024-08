Badante killer la confessione choc | L’ho fatto per compassione e misericordia

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 23 agosto 2024) Caserta. Daamorevole e pieno di attenzioni ad angelo della morte: è lacante storia del 48enne napoletano Mario Eutizia, che ieri mattina si è recato dai carabinieri di Caserta e si è autoaccusato (supportato dagli avvocati Antonio Daniele e Gennaro Romano) di quattro omicidi, tutti di persone presso cui aveva svolto il ruolo di. L’uomo è stato fermato e condotto in carcere su disposizione della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. “per portarli dolcemente alla morte, percristiana e perché erano malati e soffrivano”, ha spiegato il 48enne al pubblico ministero Annalisa Imparato, cui ha raccontato di aver somministrato agli anziani assistiti dosi massicce di farmaci sedativi come il Talofen e il Trittico, fino a quattro volte in più di quelle prescritte.